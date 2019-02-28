Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye Hayallerin Gerçekleştirilebileceği Bir Ülke"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye Hayallerin Gerçekleştirilebileceği Bir Ülke"

1 saat önce

- Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno için düzenlenen Fahri Doktora Tevdi Töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurulu'nda Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno...

- Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno için düzenlenen Fahri Doktora Tevdi Töreni
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurulu'nda Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno için düzenlenecek Fahri Doktora Tevdi Töreni'ne katıldı. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:22 Kaynak: AA

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