Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır."
Son Dakika: İran Dışişleri: Türkiye'nin Suriye'de herhangi bir operasyonuna karşıyız Tuğçe Kazaz'dan Donald Trump'ın Türkiye tehdidine sert sözler: Küstah herif! Ekonomi tehdidinden önce Trump'tan 'müttefikimiz Türkiye' retweeti Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği artıyor