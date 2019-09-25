Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( Adana'daki terör saldırısı) 4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda. Hastanede vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz kalmadı."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi) Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez."