Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye hiçbir alanda manda rejimini kabul etmez"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye hiçbir alanda manda rejimini kabul etmez"

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Adana'daki terör saldırısı) 4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( Adana'daki terör saldırısı) 4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda. Hastanede vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz kalmadı."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi) Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:03 Kaynak: AA
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