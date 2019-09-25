Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye hiçbir alanda manda rejimini kabul etmez"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Adana'daki terör saldırısı) 4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:03 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( Adana'daki terör saldırısı) 4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda. Hastanede vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz kalmadı."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi) Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez."
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