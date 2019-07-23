Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Türkiye ile Özbekistan) Son derece önemli hususlarda mutabakata...
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Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon toplantısının ardından Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:19 Kaynak: AA
Türkiye- Özbekistan
Karma Ekonomik Komisyon toplantısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon toplantısının ardından Özbekistan Başbakan Yardımcısı
Elyor Ganiyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "TCDD ve Özbek Demiryolları arasında iş birliğine dair bir anlaşma imzalanmış, karayolu alanında Özbek sürücülere yönelik vizelerin kaldırılması, 2020 yılından itibaren geçiş belgelerinin ücretsiz olması gibi son derece önemli hususlarda mutabakata varılmıştır."
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