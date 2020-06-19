Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ile ABD'nin Libya konusundaki iş birliğini...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ile ABD'nin Libya konusundaki iş birliğini derinleştirdiğini ve bunun pozitif fark yaratabileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ile ABD'nin Libya konusundaki iş birliğini derinleştirdiğini ve bunun pozitif fark yaratabileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 06:41 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ile ABD'nin Libya konusundaki iş birliğini... - Son Dakika
Son Dakika İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı