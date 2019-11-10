Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:51 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye- Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katıldı.
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