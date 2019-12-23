Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türkiye ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak."
Son Dakika Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için AB'ye alınmıyor İsrail: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız, ancak savaş gemileri gönderecek değiliz Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi