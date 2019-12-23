Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türkiye ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak."

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:06 Kaynak: AA
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