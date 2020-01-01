Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Türkiye'nin Otomobili) Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk binenler olacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "( Türkiye'nin Otomobili) Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk binenler olacaktır."
Son Dakika Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi Türkiye'nin Otomobili marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak Yeni sisteme geçildi! Egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar otomatik olarak belirlenecek Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız