Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "( Türkiye 'nin Otomobili) Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk binenler olacaktır."

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