Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Türkiye'nin Otomobili) Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (8) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (8) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Oktay: "( Türkiye'nin Otomobili) Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz."

Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Bugün klasik teknolojiyle çıksaydık bir anlamı yoktu ama farklı teknolojiyle, doğru zamanlamayla pazara giriyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk binenler olacaktır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Türkiye'nin Otomobili) Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk...

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:09 Kaynak: AA
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