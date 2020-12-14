Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez"
14.12.2020 23:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Türkiye hakkındaki yaptırım kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Oktay, "ABD tarafından alınan yaptırım kararı, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ulusal çıkarlarımız ve savunma sanayimiz için attığımız adımlardaki kararlılığımızı daha da artıracaktır. Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez. ABD'nin bu kararını kınıyor ve düştüğü bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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