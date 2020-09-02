Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye GKRY tepkisi: Silah ambargolarının kaldırılması bölgesel barış ve istikrarı zehirlemekte - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye GKRY tepkisi: Silah ambargolarının kaldırılması bölgesel barış ve istikrarı zehirlemekte

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargolarını kaldırmasının bölgesel barış ve istikrarı zehirlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye GKRY tepkisi: Silah ambargolarının kaldırılması bölgesel barış ve istikrarı zehirlemekte, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın Washington şubesi SETA-DC'nin düzenlediği online panelde Türk Amerikan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Oktay, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırmasına yönelik, "ABD'nin silah ambargolarını kaldırması bölgesel barış ve istikrarı zehirlemektedir. Ne Yunanistan'dan ne de GKRY'den ne de Doğu Akdeniz'deki egemenliğimizi, temel haklarımızı ve çıkarlarımızı zedelemeye çalışan 3'üncü taraflardan gelen tek taraflı adımları kabul edeceğiz."" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılığın önemini ortaya çıkarırken, küresel sistemin kırılganlıklarını da gün yüzüne çıkardığını belirten Oktay, söz konusu salgından çıkarken Türkiye'nin "girişken ve insani dış politikasının" ana parametrelerini muhafaza edeceğini kaydetti.

ABD İLE İLİŞKİLER

Stratejik ortaklıkları sürdürme ve ileriye taşımanın önümüzdeki dönemde de Türk dış politikasının önemli parametrelerinden biri olacağını anlatan Oktay, Türk-Amerikan stratejik ortaklığının bu anlamda vazgeçilmez olduğunu söyledi. 70 yıllık ortaklıkta iki ülkenin birçok sorunun üstesinden geldiğini belirten Oktay, iki ülkenin ortaklığının küresel ve bölgesel konularda önemli olduğuna ve bu nedenle de iki ülkenin anlaşmazlık yaşadığı konuları çözüp ortak menfaatler üzerine ilişkiler kurması gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye ve ABD'nin, Kovid-19 sonrası dönemde iş birliğini daha doğru yöne çekmesi gerektiğini vurgulayan Oktay, "Tedarik zinciri güvenliği gitgide daha önemli bir hale geliyor. Türkiye'nin güçlü üretim altyapısının yanı sıra genç ve yetenekli iş gücü, Amerikalı ve küresel yatırımcılar için daha da çekici olacaktır." ifadesini kullandı.

LİBYA VE SURİYE MESELESİ

Oktay, Suriye ve Libya gibi önemli bölgesel gelişmelerde, Türkiye ve Libya arasındaki iş birliğinin öneminin bir kez daha görüldüğünün altını çizerek, "Türkiye'nin, birçok bölgesel çatışmadaki kararlı ve ilkeli duruşu, ortak düşmanlarımızın ve DEAŞ ve YPG/ PKK da dahil terör gruplarının cesaretini kırmakta, aynı zamanda ortak savunma ve güvenliğimize katkıda bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

S-400'LER

Türkiye ve ABD arasında ikili savunma iş birliği ortamının kötüleşmesinin "endişe kaynağı" olduğunu belirten Oktay, özellikle S-400 konusunda Türkiye ve ABD'nin diyaloğu sürdürmesi gerektiğini belirtti. Oktay, "(S-400 konusunda) Düştüğümüz içinden çıkılmaz durum, Washington'daki bazı siyasi çevrelerin, bizim stratejik müttefikliğimizin ve Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel istikrara yaptığı katkıların tam boyutunu kavrayamamasının doğrudan sonucudur. ABD Kongresinin bazı üyeleri, kişisel kısa dönemli siyasi çıkarlarını öncelik edinerek ikili ilişkilerimize zarar verme çabası içindedir." dedi. Washington'daki bu çevrelerin, Türkiye'ye karşı mesnetsiz yaptırım çağrıları, Türkiye ve ABD savunma iş birliğini geliştirecek anlaşmaları engelleyerek kendini belli ettiğini anlatan Oktay, " Bu Türkiye karşıtı kesimler, Washington DC'deki siyasi atmosferi kirletmektedir. Bu tehlikelidir. Aslında, ilişkilerimizi her iki ülke ve transatlantik toplumun yararına olacak bir şekilde geliştirmeliyiz." diye konuştu.Türkiye ile ilgili söylemlerde negatifliğin bırakılmasının ardından ikili ilişkilerin iyileşmeye başlayacağını belirten Oktay, "Türkiye ve ABD ilişkileri, bundan daha azını hak etmiyor." ifadesini kullandı.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Oktay, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulmasıyla, bölgesel hidrokarbon meselelerinin uluslararası ilgi kazandığını belirtti. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin her zaman diyalog yanlısı olduğunun altını çizen Oktay, "Ancak, ne Yunanistan'dan ne de GKRY'den ne de Doğu Akdeniz'deki egemenliğimizi, temel haklarımızı ve çıkarlarımızı zedelemeye çalışan 3'üncü taraflardan gelen tek taraflı adımları kabul edeceğiz." diye konuştu.

KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZ KEŞFİ

Karadeniz'deki doğal gaz keşfini de "Türkiye için bir oyun değiştirici" olarak nitelendiren Oktay, "Bu Türkiye ve tüm bölge için yeni bir başlangıç. Sadece enerjideki özgüvenimizi artırmakla kalmayacak, enerji kaynağı güvenliğindeki pozisyonumuzu artıracak ve umuyoruz ki Amerikalı ortaklarımız da dahil olmak üzere yeni iş birliği alanları açacaktır." dedi.

BEYRUT'TAKİ PATLAMA

Beyrut'taki patlamaların "yok edici olduğunu ve acil uluslararası dikkat gerektirdiğini" belirten Oktay, Türkiye'nin bu ülkeye insani yardımı artıracağını vurguladı.

FİLİSTİN-İSRAİL SORUNU

Filistin konusunda da iki devletli bir çözümü desteklediklerini belirten Oktay, "ABD'den bölgedeki gücünü ve etkisini, İsrail-Filistin çatışmasına net, kapsamlı ve uzun süreli bir çözüm bulunmasına katkıda bulunulması için kullanmasını bekliyoruz." mesajını verdi.

FRANSA'YA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın "kırmızı çizgileri" olduğunu vurgulayarak, "Bunu hiç kimse sorgulayamaz, özellikle de Fransa." dedi. Oktay, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının Washington Şubesi SETA-DC'de katıldığı panelde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri ve bölgede yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğu Akdeniz konusunda belirli müzakereler yapılması durumunda Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki anlaşmasını gevşetmesi veya revize etmesinin söz konusu olup olmayacağına ilişkin bir soruya Oktay, "Kesinlikle hayır." yanıtını verdi.

Oktay, "Bazı davetsiz aktörler kırmızı çizgilerden bahsediyor. Bu da bizim kırmızı çizgimizdir. Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma bizim kırmızı çizgimizdir. Bunu hiç kimse sorgulayamaz. Bu alan Türkiye ile Libya'ya aittir ve bölgedeki hiçbir aktörü ilgilendirmez, özellikle de Fransa'yı." diye konuştu. Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili çeşitli haritalar gösteren Oktay, Yunanistan'ın, kıta sahanlığı konusunda Avrupa Birliği ve birçok ülkenin tanımadığı "Sevilla haritasını" öne sürerek, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığında hak dava ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, Akdeniz ile en uzun kıyısı bulunan ülke olduğuna işaret eden Oktay, Yunanistan'ın bile daha önce söz konusu harita üzerinden resmi bir hak davasında bulunmadığını ancak şu anda Doğu Akdeniz ile ilgili bazı aktörlerce ortaya atılan tezlerde Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapseden "Sevilla haritasının" kullanıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre, Yunanistan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta bulunan 10 kilometrekarelik Meis Adası üzerinden Atina yönetiminin 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı talebinde bulunduğunu ve bunun hiçbir şekilde uluslararası hukuka uygun olmadığını dile getirdi.

Oktay, bu harita üzerine kurulan hayali tezleri kabul ettiğinde Türkiye'nin değil askeri gemileri, ticaret gemilerini bile Yunanistan'dan izin almadan bölgeden geçiremeyeceğini belirterek, "Türkiye'nin bunu kabul etmesini bekliyorlar. Bunu unutun." dedi.Yunanistan'ın adaları silahlandırdığına da dikkati çeken Oktay, Türkiye'nin bu askeri faaliyetleri yakından takip ettiğini ve bu bölgedeki haksızlıkları asla kabul etmeyeceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, fuat oktay, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 18:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye GKRY tepkisi: Silah ambargolarının kaldırılması bölgesel barış ve istikrarı zehirlemekte - Son Dakika

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