Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin dış politika önceliklerini anlattı: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın "kırmızı çizgileri" olduğunu vurgulayarak, "Bunu hiç kimse sorgulayamaz, özellikle de Fransa." dedi.

Oktay, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının Washington Şubesi SETA-DC'de katıldığı panelde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri ve bölgede yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Akdeniz konusunda belirli müzakereler yapılması durumunda Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki anlaşmasını gevşetmesi veya revize etmesinin söz konusu olup olmayacağına ilişkin bir soruya Oktay, "Kesinlikle hayır." yanıtını verdi.

Oktay, "Bazı davetsiz aktörler kırmızı çizgilerden bahsediyor. Bu da bizim kırmızı çizgimizdir. Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma bizim kırmızı çizgimizdir. Bunu hiç kimse sorgulayamaz. Bu alan Türkiye ile Libya'ya aittir ve bölgedeki hiçbir aktörü ilgilendirmez, özellikle de Fransa'yı." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili çeşitli haritalar gösteren Oktay, Yunanistan'ın, kıta sahanlığı konusunda Avrupa Birliği ve birçok ülkenin tanımadığı "Sevilla haritasını" öne sürerek, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığında hak dava ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, Akdeniz ile en uzun kıyısı bulunan ülke olduğuna işaret eden Oktay, Yunanistan'ın bile daha önce söz konusu harita üzerinden resmi bir hak davasında bulunmadığını ancak şu anda Doğu Akdeniz ile ilgili bazı aktörlerce ortaya atılan tezlerde Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapseden "Sevilla haritasının" kullanıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre, Yunanistan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta bulunan 10 kilometrekarelik Meis Adası üzerinden Atina yönetiminin 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı talebinde bulunduğunu ve bunun hiçbir şekilde uluslararası hukuka uygun olmadığını dile getirdi.

Oktay, bu harita üzerine kurulan hayali tezleri kabul ettiğinde Türkiye'nin değil askeri gemileri, ticaret gemilerini bile Yunanistan'dan izin almadan bölgeden geçiremeyeceğini belirterek, "Türkiye'nin bunu kabul etmesini bekliyorlar. Bunu unutun." dedi.

Yunanistan'ın adaları silahlandırdığına da dikkati çeken Oktay, Türkiye'nin bu askeri faaliyetleri yakından takip ettiğini ve bu bölgedeki haksızlıkları asla kabul etmeyeceğini söyledi.

(Sürecek)