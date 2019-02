Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'nin Orta Gelir Tuzağına Düşmesine Müsaade Etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin orta gelir tuzağına düşmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Kişi başı milli gelire baktığımızda 9 ila 10 bin dolarları konuşuyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin orta gelir tuzağına düşmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Kişi başı milli gelire baktığımızda 9 ila 10 bin dolarları konuşuyoruz. Üzerine odaklandığımız şey orta gelir tuzağına Türkiye'nin düşmesine müsaade etmeyeceğiz diyoruz. Kişi başı geliri 10 bin dolardan ilk etapta 20-25 bin dolar seviyesine çıkardığımız güne kadar uyku yoktur haram olur. İş adamlarımız için söylüyoruz. Siz ne kadar kazanırsanız biz o kadar mutlu oluruz. Sizin kazancınızı biz Türkiye'nin kazancı olarak görüyoruz" dedi.



Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzerine Çorum'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum ve Yozgatlı iş adamlarının katılımıyla düzenlenen 'Tedarik Zinciri Toplantısı'na katıldı. İş dünyasının temsilcilerine seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ekonomik kalkınma ile ilgili hedefler hakkında açıklamalarda bulundu.



Toplantının Türkiye'nin kalkınma hamlesinin bir parçasıdır olduğunu dile getiren Oktay, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlayan Türkiye'nin kalkınma baktığımızda iyi hatırlayın sadece iki sayılı rakamlarla yola çıktı. 80'lere gidersek tek rakamlı sayılardı. Sadece 1 milyar 2 milyar dolarla yola çıktık. Bugün ki iddiamız çok farklı. Türkiye'ye olarak bambaşka iddiaların peşindeyiz. 2002 yılında koyduğumuz hedefleri düşünün. 2023 hedeflerini düşünün. 500 milyar hedeflerini düşünün. Biz o hedeflerimizden zerre geri adım atmadık. Cumhurbaşkanımızda hedeflerinden zerre geri adım atan bir lider değildir. Çok daha ileri gitmek için farklı yollara araştırmanın peşinde. Biz de onun hızına yetişmek için hep birlikte çalışıyoruz. Biz derken sadece kendimi veya milletvekillerin, valileri kast etmiyorum. Sizleri de kastediyorum. Her bir ilimizin kalkınma hamlesine buna Şırnak ve Hakkari dahildir. Samsun, Sinop dahildir. Her bir ilçe buna dahil olmak zorunda. Bizim dünyada koymuş olduğumuz hedeflerimize yürüyor olma şansımız istediğimiz hızla yürüyor olma şansımız olmaz. Çorum ne kadar çalışıyorsa Yozgat'ta çalışmak zorunda. Kayseri ne kadar çalışıyorsa Amasya o kadar çalışmak zorunda. İhracata bir o kadar katkı vermek zorunda. Vergi boyutunda, gelirler boyutunda katkı vermek zorunda. Hepimizin bu işi omuzlamamız gerekiyor" diye konuştu.



Artık 'sen beni değil bizi konuşuyoruz' diyen Oktay, "İlden bölgesel kalkınmaya, bölgesel kalkınmadan Türkiye kalkınma hamlesi oradan da birlikte sınırların ötesinde iş yapmak. Biz bunu yapıyoruz zaten. Yaptığımız işi 2'ye 3'e katlamak zorundayız. Çorum bunu yapıyor. Ancak arzu ettiğimiz durumda değiliz. Altın haricinde baktığımızda 350 milyon dolar ihracat konuşuyoruz Çorum için. Çorum'un alt yapısına bakın Çorum'daki girişimci ruha bakın. Potansiyele bakın. Bu rakamları artık bizim konuşmamamız lazım. Baktığınız zaman 10 bin dolan civarında gidiyoruz. Bunu kurmak zorunluluğumuz var. Cumhurbaşkanımızın hedefi de bu zaten. Dün için söylediğimiz şeyler bugün bizim içinde geçerli. Bu salondakiler dahil kimse oyunda oynaşta değil. Gece gündüz çırpınıyoruz. Bu çırpınmayı hep birlikte ileri götürmek zorundayız. Kişi başı geliri 10 bin dolardan ilk etapta 20-25 bin dolar seviyesine çıkardığımız güne kadar uyku yoktur haram olur. İş adamlarımız için söylüyoruz. Siz ne kadar kazanırsanız biz o kadar mutlu oluruz. Sizin kazancınızı biz Türkiye'nin kazancı olarak görüyoruz. Türkiye'deki her bir şehrimiz gözünü kırpmadan ülkesini feda etmek için ortaya çıkıyor. Bugünün dünyaya baktığımızda ülkelerin güvenliği ne kadar önemli ise ekonomik kalkınma o kadar önemli. Cumhurbaşkanımız bir manifesto yayınladı. AK Parti'nin manifestosuydu. Baktığımızda değer üreten şehirler görüyoruz. Bambaşka bir şehircilik anlayışı görüyoruz. Şehrin planlarını programlarını çok daha böyle dünya şehirleriyle yarışabilmek için, sosyal, kültürel anlamda gelişmek için ekonomik kalkınmayı sağlamamız gerekiyor. Sadece kendi iş adamalarıyla görürsen kendi kazancınızı değil şehrinizin ve bölgenizin kalkınmasına kalkınmasına katkı veriyor olacaksınız. Bu çerçevede de üzerimize ne düşüyorsa şahsım üzerine düşüyorsa sonuna kadar kapımız açık" ifadelerini kullandı.



"81 vilayetimizin tamamının ilerlemesini, gelişmesini, ekonomik olarak şaha kalkmasını arzu ediyoruz"



Ülkemizin benimsemiş olduğu kalkınma hedefleri doğrultusunda, topyekün kalkınmaya önem verdiklerini anlatan Oktay, "Sadece belli şehirlerin, belli bölgelerin değil, 81 vilayetimizin tamamının ilerlemesini, gelişmesini, ekonomik olarak şaha kalkmasını arzu ediyoruz.Bölgeler arası ekonomik dengesizliklerin ve bölgede iller arası gelişmişlik farklılıklarının,yerelden kalkınmayı güçlendirerek azaltılması, öncelikli stratejik hedeflerimiz arasındadır.Üreterek ve ihraç ederek gelişen Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için her bir ilimizin üzerine düşen katkıyı vermesi gerekmektedir.Gelişmiş veya görece daha fazla gelişmiş illerimizin ise bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmek için kazan kazan anlayışıyla bu hamleye öncülük etmesi önem arz etmektedir. Özellikle görece daha az gelişmiş illerimizin üretim odaklı yerelden kalkınma anlayışına sahip olması önemlidir. Bir ülkede büyük ırmakların bulunması, tüm topraklarını sulamaya yetmez. Her ilin, her ilçenin kılcallarına ulaşan, hayat veren pınarlara, derelere ihtiyaç vardır. Kendini ve kaynaklarını tanıyan, ülkenin ve dış pazarların ihtiyacını bilen, çevresi ve ülkenin dört bir yanındaki iş insanlarıyla bağlantılı, sürekli gelişen sanayicilerimiz hem şehirlerinin hem de bölgelerinin kalkınmasında söz sahibidirler. İllerimizin kendi iç dinamizmleri ile ülkemizin yerelden kalkınma hamlesini güçlendireceklerine inanıyorum.Bu çerçevede yerel katma değer artacak, yerel istihdam güçlenecek, işsizlik azalacak ve toplumsal refahın dağılımı daha dengeli hale gelecektir. Yerelde komşu illerin iş birliği sonucu birbirlerinin "karşılaştırmalı avantajlarından" yararlanma fırsatı doğacaktır. Bu şekilde daha fazla üretim yapacak, daha fazla istihdam oluşturacak, oluşturulan katma değer daha hızlı artacak ve refah birlikte daha hızlı yükselecektir.Bu da göreli olarak daha az gelişmiş illerimizde zihinsel dönüşümü kaçınılmaz hale getiriyor. Bu aynı zamanda bir fırsattır da. Çünkü bu illerimizde katma değer yaratma potansiyeli daha yüksektir.Bu zihinsel dönüşüm ilin kendi kalkınmasını, kendisinin tetiklemesi ve bunu yapabilmek için gerekli donanıma sahip olacak şekilde kendisini sürekli geliştirmesi anlamına geliyor. Ulaştığı başarılarla yetinmeyen, devamlı üreten ve gelişen bir anlayışı tüm illerimizde yaygınlaştırabilirsek birbirini devamlı yukarı taşıyan bir ticaret ağı oluşturabiliriz. Bugün, Orta Anadolu'da bölgesel kalkınmaya destek olmak amacıyla gerçekleşen bu buluşmada, sizlerin arasında oluşacak sinerjinin ilk adımlarına şahitlik edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Şehirlerimiz ve iş insanlarımız arasında dayanışmayı güçlendirmeden, ülkemizin hedeflerine ulaşması da mümkün değildir" diyen Oktay, "Bir şehrin topyekün kalkınması için kendi zenginliklerini ve kaynaklarını kullanması elbette önemlidir.Kendi imkanlarının farkına varmayanlar, sınırlarının ötesine geçemezler.Ancak, günümüzde hiçbir il, hiçbir bölge, hatta hiçbir ülke sadece kendi kaynaklarıyla hedefine ulaşamaz.Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir. Bugün hepimizin elinde olan telefon, tablet, bilgisayar gibi artık hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmiş eşyalara baktığımızda bunu çok net bir şekilde görebiliriz. Bu ürünlerin çoğu zaman dizaynı bir ülkede yapılıyor; kamerası, çipi, bataryası bir başka ülkede üretiliyor.Kimi zaman tüm bu parçalar, işçilik maliyetlerinin daha uygun olduğu bir başka ülkede birleştiriliyor. Sizler iş insanları olarak bu süreci, dünya ekonomisinin geldiği yeri ve nereye doğru gittiğini zaten çok iyi biliyorsunuz. Biz de şayet başarılı olmak istiyorsak, 2023 hedeflerimize ve 2053-2071 vizyonumuza ulaşmak istiyorsak, benzer adımları ülkemiz içinde atmamız gerekiyor. Bunun için işbirliği, güç birliği şarttır. Şehirlerimiz ve iş insanlarımız arasında dayanışmayı güçlendirmeden, ülkemizin hedeflerine ulaşması da mümkün değildir. Rekabeti kendi aramızda değil, başka ülkelerle, başka firmalarla yapmak durumundayız. İllerimiz arasındaki güç birliğini perçinleyecek bu buluşmayla atılan ilk adımın, tedarik zinciri buluşması olarak ifade edilmesi de ayrıca anlamlıdır. Bugün burada, ilgili sanayi ve ticaret odalarımız başta olmak üzere tüm ilgililerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü, bölgesel kalkınmanın temelini oluşturacak sektörlerin ve birbirini tamamlayıcı firmaların bir araya getirildiğini görmekten,bu bölgenin evladı olarak mutluluk duydum. Bu işbirliğini önemsiyoruz çünkü öncelikli hedefimiz illerimizin daha da büyümesi, gelişmesidir. Bunun için her iki ilin başta valilikleri olmak üzere yerel yönetimler, ticaret ve sanayi odaları, kalkınma ajansları, esnaf ve sanatkarlar odalarına ve ilgili kurumlara büyük iş düşüyor.Bugüne kadar yaptıkları tüm çalışmaları takdir ediyor, inşallah bundan sonra da çalışmaların güçlenerek sürdürülmesini temenni ediyorum" dedi.



Türkiye'nin, kalkınmasını ve büyümesini özel sektörün dinamizmi üzerine inşa etmiş bir ülke olduğunun altını çizen Oktay, "Geçtiğimiz 17 yılda bürokrasiyi azaltacak ve girişimcilerimizin önünü açacak birçok adım atılmıştır.Bugüne kadar, yabancı-yerli ayrımı yapmadan, ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak isteyen tüm firmalarımıza her türlü destek verilmiştir.Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirerek, Türkiye'yi gelişmiş ülkeler ligine taşıyacak sistemin altyapısını oluşturduk. Geçtiğimiz 17 yılda, ekonomimizin rekabetçi yapısını geliştirebilmek ve iş yapma ortamını daha da iyileştirebilmek için yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve finansman üzerindeki vergi yüklerini zaman içerisinde önemli ölçüde azalttık. Tesis edilen istikrar ve güven ortamı sayesinde 2002'den 2017 yılına kadar ekonomimiz her yıl ortalama yüzde 5,8 oranında büyüme kaydetmiştir. Geçtiğimiz yılda yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen, yine ciddi bir büyüme rakamına ulaştık. Geçtiğimiz yıl kurulan şirket sayısının yüzde 17 artarak 85 bin 279'a çıkması, buna karşılık kapanan şirket sayısının yüzde 7 azalarak 12 bin 564'e gerilemesi önemli bir veridir. Bildiğiniz gibi ihracatımız da geçtiğimiz yıl rekor kırdı ve 168 milyar doların üzerine çıktı. Ülkemizin arzu edilen ihracat hedeflerine her bir ilimizin yapabileceğinin en iyisini yaparak katkı vermesi gerekmektedir" diye konuştu. - ÇORUM

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dünya Devi PSG'den Türkiye'de 15 Kente Büyük Yatırım

Survivor 2019'un Yeni Sunucusu Murat Ceylan Oldu

Vatandaş Hesaplı Yemek İçin Marketleri Tercih Ediyor

İtalya'da Görücüye Çıkan Milli Damar Robotu Kongredeki Katılımcılardan Tam Not Aldı