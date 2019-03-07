Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye S-400 ile İlgili Kendi Çıkarları Neyse Onun Gereğini...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye S-400 ile ilgili kendi çıkarları neyse onun gereğini yapıyor, kendi kararını veriyor, kendi seçimini yapıyor"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye
S-400 ile ilgili kendi çıkarları neyse onun gereğini yapıyor, kendi kararını veriyor, kendi seçimini yapıyor"
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:55 Kaynak: AA
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