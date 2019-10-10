Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye sivil kayıp olmamasına özen gösteriyor. (YPG/ PKK saldırılarında) 6 sivil şehit düştü. Bunlardan biri 9 aylık bebek. Tüm dünya farkı görmeli. Bir tarafta terörle mücadele eden sorumlu bir devlet var, diğer tarafta terör örgütü"