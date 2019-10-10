Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye sivil kayıp olmamasına özen gösteriyor.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türkiye sivil kayıp olmamasına özen gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye sivil kayıp olmamasına özen gösteriyor.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye sivil kayıp olmamasına özen gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye sivil kayıp olmamasına özen gösteriyor. (YPG/ PKK saldırılarında) 6 sivil şehit düştü. Bunlardan biri 9 aylık bebek. Tüm dünya farkı görmeli. Bir tarafta terörle mücadele eden sorumlu bir devlet var, diğer tarafta terör örgütü"

fuat oktay, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:42 Kaynak: AA
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