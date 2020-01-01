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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun."
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