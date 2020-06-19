Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ve ABD ilişkilerini değerlendirdi (1) - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ve ABD ilişkilerini değerlendirdi (1)
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB ve ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen webinere katıldı.
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB ve ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen webinere katıldı. (1)
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20.06.2020 02:06:26. #1.13#
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