Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ve ABD ilişkilerini değerlendirdi (2) Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ve ABD ilişkilerini değerlendirdi (2) Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ve ABD arasında savunma, sağlık ve elektrikli araba gibi birçok sektörde iş birliği imkanı olduğunu belirterek "Bir kere çalışmaya başladığımızda, bizi bir araya getiren mevzuların, bizi birbirimizden ayıran mevzulardan daha çok olduğunu göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ve ABD ilişkilerini değerlendirdi (2) Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ve ABD arasında savunma, sağlık ve elektrikli araba gibi birçok sektörde iş birliği imkanı olduğunu belirterek "Bir kere çalışmaya başladığımızda, bizi bir araya getiren mevzuların, bizi birbirimizden ayıran mevzulardan daha çok olduğunu göreceğiz. İşte o zaman herkes için kazan-kazan durumu ortaya çıkacak." dedi.

Oktay, ABD Ticaret Odası, ABD- Türkiye İş Konseyi ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve Dijital Hizmet Vergisi'ne ilişkin bir soru üzerine Oktay, iki ülke arasındaki ticarette çeşitli engeller olduğunu ancak Dijital Hizmet Vergisinin bu engellerden biri olmadığını söyledi.

Dijitalleşmenin, en çok önem verdikleri alanlardan biri olduğunun altını çizen Oktay, elektronik ticaretin çok hızlı büyüdüğünü, Türkiye'deki e-ticaret firmalarının daha da gelişmesinin birincil öncelikleri haline geldiğini dile getirdi.

Oktay, Dijital Hizmet Vergisi oranının yüzde 7,5 olduğunu anımsatarak bunun, yerel firmaların gelişmesini teşvik etmek amacıyla yapılan anketlere dayandığını, ihtiyaçlara göre yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Dijital Hizmet Vergisi sadece ABD'ye yönelik değil

Oktay, "Belki de ABD'li şirketler için doğru strateji ya Türkiye'de yatırım yapmak ya da Türkiye'de bir ortak bulmak olabilir." dedi.

Dijital Hizmet Vergisi'nin sadece ABD'ye yönelik bir vergi olmadığına dikkati çeken Oktay, bunun Türkiye'de hizmet veren tüm firmalar için geçerli olduğunu ifade etti.

Oktay, "Dijital Hizmet Vergisi'ne verilen yanıt Türkiye'yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) çıkarmak, soruşturma başlatmak veya her iki ülkenin iş dünyası için daha fazla engel getirmek gibi bir şey olmamalıdır. Bu, daha çok zarar verir." diye konuştu.

Türkiye'nin tüm negatif konuları pozitife çevirmeye çalıştığını ve sorunları birbirinden ayrı ele aldığını anlatan Oktay, "Biz bir konuyu asla bir diğeriyle karıştırmıyoruz. Biz hiçbir zaman F-35 ile S400'leri ya da diğer siyasi konuları karıştırmıyoruz. Türkiye olarak tüm bu sorunlarla tek tek başa çıkmayı öğrendik. Bu konuların hepsini tek bir kefeye koymuyor, ayırıyoruz ve tek tek çözüyoruz." diye konuştu.

"Biz kendi savunma ihtiyacımızın neredeyse yüzde 70'ini yerel pazardan karşılıyoruz"

Türkiye'nin savunma endüstrisinin son yıllarda yükselişte olduğunu vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"Biz kendi savunma ihtiyacımızın neredeyse yüzde 70'ini yerel pazardan karşılıyoruz. Bu, aynı zamanda bizim diğer ülkelerle iş birliği yapabileceğimiz bir alan. ABD ile de bu konuda çalışıyoruz."

Oktay, Türkiye ve ABD'nin savunma alanında jet sistemlerinden yapay zekaya kadar birçok alanda iş birliği alanı olduğuna işaret ederek enerji sektöründe de iş birliği imkanları bulunduğuna dikkati çekti.


"Türkiye, en iyi sağlık hizmeti veren ülkelerden birisi"

Sağlık sektöründe de ABD ile Türkiye arasında iş birliği imkanları olduğunu vurgulayan Oktay, "Kovid-19 döneminde sağlık sektörü alanıdaki büyük iş birliği potansiyelini gördük. Son 18 yıldır sağlık alanına yatırım yaptık. Türkiye, en iyi sağlık hizmeti veren ülkelerden birisi." dedi.


ABD ile Türkiye arasında elektrikli araba konusunda da iş birliği potansiyeline işaret eden Oktay, "Bir kere çalışmaya başladığımızda, bizi bir araya getiren mevzuların, bizi birbirimizden ayıran mevzulardan daha çok olduğunu göreceğiz. İşte o zaman herkes için kazan-kazan durumu ortaya çıkacak." değerlendirmesini yaptı.

(Bitti)

Amerika Birleşik Devletleri, fuat oktay, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 09:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ve ABD ilişkilerini değerlendirdi (2) Açıklaması - Son Dakika

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