Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı, çözümsüzlüğü kader olarak kabul... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı, çözümsüzlüğü kader olarak kabul... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı, çözümsüzlüğü kader olarak kabul...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de kapalı Maraş bölgesinde "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de kapalı Maraş bölgesinde "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı, çözümsüzlüğü kader olarak kabul...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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