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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar, hiçbir şahıs ya da grubun özel... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar, hiçbir şahıs ya da grubun özel...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar, hiçbir şahıs ya da grubun özel gündem ya da hesaplarının ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar, hiçbir şahıs ya da grubun özel gündem ya da hesaplarının ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür."

fuat oktay, Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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