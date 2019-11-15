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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar, hiçbir şahıs ya da grubun özel...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar, hiçbir şahıs ya da grubun özel gündem ya da hesaplarının ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar, hiçbir şahıs ya da grubun özel gündem ya da hesaplarının ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür."
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