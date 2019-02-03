Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'ye Açılan Savaş Bugün de Gelecekte de Devam Edebilecek"
1 saat önce
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın protokolde oturması -Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi -Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KahramanKazan'da Yozgatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde konuştu.
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın protokolde oturması
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KahramanKazan'da Yozgatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:22 Kaynak: AA
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