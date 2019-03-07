Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'ye Karşı Güvenlik Tehdidi Oluşturabilecek Hiçbir Faaliyete...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'ye Karşı Güvenlik Tehdidi Oluşturabilecek Hiçbir Faaliyete...

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Türkiye'ye karşı güvenlik tehdidi oluşturabilecek hiçbir faaliyete biz müsaade etmeyiz. Böyle bir şey olursa bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz, bunu yapacağız. Münbiç'te de yapacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:38 Kaynak: AA

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