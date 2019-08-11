Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye yeni bir şahlanış döneminin başında"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye yeni bir şahlanış döneminin başında"

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Çamlıca Camisi'nde, bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Çamlıca Camisi'nde, bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:10 Kaynak: AA
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