Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz. Faiz indirimi, enflasyon rakamlarında düşüş eğilimi, Türk lirasının değerlenmesi, konut piyasasında başlayan canlanma gibi gelişmeler ülkemiz ekonomisinin potansiyelini ve zorluklarla baş etme kapasitesini ortaya koymaktadır."
fuat oktay, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:30 Kaynak: AA
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