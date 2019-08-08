Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Türkiye
'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz. Faiz indirimi, enflasyon rakamlarında düşüş eğilimi, Türk lirasının değerlenmesi, konut piyasasında başlayan canlanma gibi gelişmeler ülkemiz ekonomisinin potansiyelini ve zorluklarla baş etme kapasitesini ortaya koymaktadır."
Türkiye ve ABD'nin "güvenli bölge" anlaşmasına Esad rejiminden tepki Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda iki robot görev başında İşte futbolda yeni kurallar: Top hakeme çarpıp gol olursa geçerli sayılmayacak 95 yıllık Burak Alüminyum, konkordato sürecinden çıkıyor