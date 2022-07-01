Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkmenistan'da - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkmenistan'da

01.07.2022 07:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkmenistan'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türkmen-Türk 6. Dönem Komisyon Toplantısı kapsamında Türkmenistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türkmen-Türk 6. Dönem Komisyon Toplantısı kapsamında Türkmenistan'a geldi.

Özel uçakla saat 05.00'te Aşkabat Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Oktay, Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakan Vekili Begenç Koçmollayev, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

Oktay, 2 Temmuz'a kadar sürecek ziyaret kapsamında, Türkmenistan Bakanları Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev ile görüşecek.

Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen 6. Dönem Komisyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak olan Oktay, komisyon protokolünün imza törenine katılacak.

Fuat Oktay, program çerçevesinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkmen- Türk İş Forumu'na ve forumun sonunda ikili sözleşmelerin imza törenine iştirak edecek.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkmenistan'da - Son Dakika

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