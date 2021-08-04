Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı (TÜSİAD) Simone Kaslowski ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, ülke ekonomisi ve TÜSİAD'ın faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede Oktay, Türkiye'deki yatırımların artırılmasında TÜSİAD ve üyelerinin aktif rol almasının önemini vurguladı.
Kaynak: AA
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