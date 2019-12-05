Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ülkemize yönelik tehditler göz önüne alındığında NATO'nun güvenlik... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemize yönelik tehditler göz önüne alındığında NATO'nun güvenlik...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemize yönelik tehditler göz önüne alındığında NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemize yönelik tehditler göz önüne alındığında NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır."
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılışını yaptı: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Libya tepkisi: Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihbarata göre Syriza, PKK ve FETÖ'nün sığınma yeri Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: İstanbul'da trafik 6 ayda bu hale geldi