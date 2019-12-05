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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ülkemize yönelik tehditler göz önüne alındığında NATO'nun güvenlik... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemize yönelik tehditler göz önüne alındığında NATO'nun güvenlik...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemize yönelik tehditler göz önüne alındığında NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemize yönelik tehditler göz önüne alındığında NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır."

fuat oktay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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