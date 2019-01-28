Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin Potansiyeline İnanarak Buraya Yatırım Yapan Uluslararası...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin potansiyeline inanarak buraya yatırım yapan uluslararası şirketleri kendi şirketlerimizden asla ayırmadık, ayırmayacağız."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin potansiyeline inanarak buraya yatırım yapan uluslararası şirketleri kendi şirketlerimizden asla ayırmadık, ayırmayacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:43 Kaynak: AA
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