Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin Potansiyeline İnanarak Buraya Yatırım Yapan Uluslararası...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin Potansiyeline İnanarak Buraya Yatırım Yapan Uluslararası...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin potansiyeline inanarak buraya yatırım yapan uluslararası şirketleri kendi şirketlerimizden asla ayırmadık, ayırmayacağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin potansiyeline inanarak buraya yatırım yapan uluslararası şirketleri kendi şirketlerimizden asla ayırmadık, ayırmayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:43 Kaynak: AA

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