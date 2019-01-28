Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin Kaynaklarını En Verimli Şekilde Değerlendirerek...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirerek Türkiye'yi gelişmiş ülkeler ligine taşıyacak sistemin altyapısını oluşturduk."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirerek Türkiye'yi gelişmiş ülkeler ligine taşıyacak sistemin altyapısını oluşturduk."
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:45 Kaynak: AA
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