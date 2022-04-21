Fuat Oktay: 'Türkiye Yapay Zeka Portalı' oluşturulacak - Son Dakika
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Fuat Oktay: 'Türkiye Yapay Zeka Portalı' oluşturulacak

21.04.2022 14:07
Fuat Oktay: 'Türkiye Yapay Zeka Portalı' oluşturulacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Ulusal yapay zeka ekosisteminin gelişmesine yardımcı olmak üzere 'Türkiye Yapay Zeka Portalı' oluşturulacak.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Ulusal yapay zeka ekosisteminin gelişmesine yardımcı olmak üzere 'Türkiye Yapay Zeka Portalı' oluşturulacak. Yapay zekada Türkçe doğal dil işleme alanında girişimlerin önceliklendirilmesi ve küresel pazara açılacak yerli milli markalar çıkarılması teşvik edilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Burada konuşan Oktay, stratejinin üst seviye koordinasyonunu sağlamak amacıyla oluşturdukları Yönlendirme Kurulu'nun ilk toplantısını 13 Ocak'ta yaptıklarını ve stratejinin uygulama detaylarını ortaya koyacak eylemlerin hazırlanmasını karara bağladıklarını söyledi.

'EYLEM PLANI TASLAĞI TAMAMLANDI'Bugünkü toplantıda ise ilk toplantıdan bu yana yapay zeka alanında kaydettikleri mesafeyi tüm kurul üyeleriyle değerlendireceklerini, kurul üyesi kurum ve kuruluşların güncel araştırmalarına ve çalışmalarına ilişkin bilgi alacaklarını belirten Oktay, "2021-2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz ulusal yapay zeka ekosistemimizin olgunluğunu geliştirme amacı etrafında şekillenmiştir. Stratejiye ilişkin eylemler ise kurulumuzun ilk toplantısından bu yana ilgili kurumlar tarafından istişare edilerek tasarlanmıştır. İlgili kurumlarımızın yanı sıra 15 sivil toplum kuruluşu (STK) ile de temas edilerek görüşleri alınmış ve katılımcı bir eylem tasarım süreci işletilmiştir. Bu kapsamda, toplam 120 eylem ve 451 uygulama adımını içeren Eylem Planı taslağı tamamlanmıştır" dedi.'TÜRKİYE YAPAY ZEKA PORTALI OLUŞTURULACAK''Ulusal Yapay Zeka Stratejisi' eylemleri arasında öne çıkan maddeleri de sıralayan Oktay, "Kaliteli veri ve teknik altyapıya erişim imkanlarını geliştirmek üzere 'veri yönetişimi rehberi' hazırlanacak; rehber, pek çok sektörde yapay zeka teknolojilerinin kullanımı için hızlandırıcı olacaktır. Kamuda veriden değer üretmek üzere, Avrupa Birliği'nin de benimsediği 'veri alanları' konsepti doğrultusunda, Kamu Veri Alanı kurulacaktır. Kamu Veri Alanı, kamu kurumlarının elindeki verilerin diğer kamu kurumlarınca da işlenebilmesine imkan sağlayacak şekilde, kontrollü bir ortamda veri analitiği çalışmalarının yürütülmesini ve yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesini kolaylaştıracaktır. Özel sektördeki firmaların da birbirleriyle veri paylaşımını kolaylaştırıp yapay zekaya dayalı katma değerli uygulamaların geliştirmesini hızlandıracak sektörel bulut platformları oluşturulacaktır. BTK Akademi ve Milli Teknoloji Akademisi tarafından dijital yetkinliklerin artırılması ve iş gücünün dönüşümü için eğitim ve sertifika programları geliştirilecektir. Ulusal yapay zeka ekosisteminin gelişmesine yardımcı olmak üzere 'Türkiye Yapay Zeka Portalı' oluşturulacaktır. Yapay zekada Türkçe doğal dil işleme alanında girişimlerin önceliklendirilmesi ve küresel pazara açılacak yerli milli markalar çıkarılması teşvik edilecektir" diye konuştu.'YAPAY ZEKA EKOSİSTEMİ DANIŞMA GRUBU'Stratejinin uygulama sürecinde etkinliği artırmak üzere oldukça katılımcı yönetişim mekanizması tasarladıklarını kaydeden Fuat Oktay, şunları kaydetti:  "Bu çerçevede, STK temsilcilerinin de katılacağı Yapay Zeka Ekosistemi Danışma Grubu oluşturacağız. Danışma Grubu'nun teşkiline yönelik kararları bu toplantımızda değerlendireceğiz. Ayrıca, teknik ve idari seviyedeki çalışmaları koordine etmek üzere 'teknik altyapı ve platformlar', 'veri yönetişimi', 'insan kaynakları', 'hukuk ve etik' ile 'güvenilir ve sorumlu yapay zeka' konularında geniş katılımlı çalışma grupları oluşturulacaktır. Yönetişim mekanizmasının işleyişine yönelik esas ve usulleri belirlemek üzere 'Yönlendirme Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi'ni de ilgili tüm kurumların görüşleri doğrultusunda hazırladık ve bu toplantıda yönergeyi de karara bağlayacağız. 'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı'nın etkin şekilde uygulanması için sorumlu kurumlarımıza ve STK'lar de dahil tüm paydaşlara önemli görevler düşüyor. Ülkemizin yapay zeka teknolojilerinin getirdiği fırsatlardan en üst seviyede yararlanabilmesi için bu eylem planının hassasiyetle uygulanması elzemdir. Tüm kurumlarımızın ve paydaşlarımızın 'Yapay Zeka Eylem Planı'mızın uygulama sürecinde üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğine yürekten inanıyorum." Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Fuat Oktay: 'Türkiye Yapay Zeka Portalı' oluşturulacak
Fuat Oktay: 'Türkiye Yapay Zeka Portalı' oluşturulacak
Fuat Oktay: 'Türkiye Yapay Zeka Portalı' oluşturulacak
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Kaynak: DHA

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