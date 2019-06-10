Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Uluslararası Çalışma Konferansı'nda
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Uluslararası Çalışma Konferansı'nda

6 saat önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın salona gelişi 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'ndan detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 30 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katıldı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın salona gelişi
108. Uluslararası Çalışma Konferansı'ndan detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 30 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Uluslararası Çalışma Konferansı'nda
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:44 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi PKK'lı teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı Suriyeli göçmenler İstanbul diye Tarsus'a bırakıldı İşte ABD'deki helikopter kazası sonrası ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:31:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Uluslararası Çalışma Konferansı'nda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]