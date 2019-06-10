Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Uluslararası Çalışma Konferansı'nda
6 saat önce
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın salona gelişi 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'ndan detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 30 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:44 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın salona gelişi
108. Uluslararası Çalışma Konferansı'ndan detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 30 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katıldı.
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