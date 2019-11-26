Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay : 'Uluslararası camia zirveye ulaşan göç sorunuyla ilgili üzerine... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay : "Uluslararası camia zirveye ulaşan göç sorunuyla ilgili üzerine...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"na katıldı. (1)
"Son yıllarda gözlemlenen yerinden edilmiş kişi sayısı artışındaki temel etmen, 2.ci Dünya Savaşından bu yana en büyük zorunlu göç dalgasını oluşturan Suriye krizidir"
"Kısıtlı kaynaklara ve tüm belirsizliklere rağmen elimizdeki imkanları yıllardır sığınmacılara sırtımızı dönmeden paylaşmaktayız"
"Uluslararası camia bugünkü zirveye ulaşan göç sorunuyla ilgili üzerine düşeni yapmamıştır"
Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham! Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi