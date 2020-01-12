Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Umman'daki iş insanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Umman'daki iş insanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Umman'daki iş insanlarıyla bir araya geldi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün toprağa verilen Umman Sultanı Kabus'un taziyesi için geldiği başkent Maskat'ta Türkiye'nin Umman Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün toprağa verilen Umman Sultanı Kabus'un taziyesi için geldiği başkent Maskat'ta Türkiye'nin Umman Büyükelçiliğini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, büyükelçilik ziyaretinde Umman'daki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Umman'daki iş insanlarıyla bir araya geldi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:00 Kaynak: AA
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