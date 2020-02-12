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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Vatandaşlarımızın idareye olan güveninin kuvvetli olmasına önem...
6 saat önce
Törenin yapıldığı salon TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yasama Kalitesinin...
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:11 Kaynak: AA
Törenin yapıldığı salon
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye çıkması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu. (1)
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