Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Vatandaşlarımızın idareye olan güveninin kuvvetli olmasına önem... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Vatandaşlarımızın idareye olan güveninin kuvvetli olmasına önem... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Vatandaşlarımızın idareye olan güveninin kuvvetli olmasına önem...

6 saat önce

Törenin yapıldığı salon TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yasama Kalitesinin...

Törenin yapıldığı salon

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Vatandaşlarımızın idareye olan güveninin kuvvetli olmasına önem...

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:11 Kaynak: AA
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