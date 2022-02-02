Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Bilgin'den Türk-İş'e ziyaret - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Merkezi'nde Türk-İş Başkanı Atalay ile bir araya geldi. 2 saat süren görüşmenin ardından konuşan Fuat Oktay, verimli görüşme yaptıklarını belirterek, "Çalışanlarımızla birlikte beraberlik içerisinde Türkiye'yi daha ileri nasıl taşıyabiliriz, bunları değerlendirdik. Tekrar sorunları masaya yatırdık ve çözüm önerileri üzerinde görüştük. Türk-İş, 70 yıllık tarihi ile Türkiye'de çok önemli yer tutan bir sendikamız ve 1,3 milyona yakın da üyesi olan en büyük sendikamız. Dolayısıyla Türk-İş ile çalışanımızın sorunlarını konuştuğumuzda yeri ayrıdır. Türkiye'nin kalkınması, üretimin artması, özellikle yatırımın ve istihdamın, üretimin, ihracatın artması, iş dünyasında çalışanın mutluluğu ile doğrudan alakalı. Kalkınan Türkiye'de de çalışanımızın hakkı olan bu payı alıyor olması, yine çalışma barışı anlamında da Türkiye'nin kalkınması anlamında da çok ciddi bir katkı" dedi.

Bakan Bilgin ise Türk-İş'te çalışma hayatının sorunlarını ele aldıklarını belirtip, "Özellikle örgütlenme sorunları konusunda gerek iş verenlerimizin gerek çalışanlarımızın birlikte hareket edeceği, birlikte olmalarının getireceği dayanışmanın çalışma hayatına, iş barışına katkı yapacağı hususunda görüş birliğindeyiz. Bu konuda çözülmesi gereken bazı sorunlar var. Bazı sektörlerde, bazı iş yerlerinde sorunlar var. Onları değerlendirdik. Bunların çözümü konusunda birlikte hareket edeceğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.

Türk-İş Başkanı Atalay ise "Şu anda Türkiye'de örgütlenme yüzde 14. Bu rakamı ne zaman yukarı çıkartırsak çalışma hayatının sorunlarını daha çabuk çözeriz. Yüzde 14; bu ülkeye bu rakam yakışmıyor" dedi.