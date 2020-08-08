- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Devlet Başkanı tarafından kabul edildi - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Devlet Başkanı tarafından kabul edildi

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Devlet Başkanı tarafından kabul edildi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldikleri Beyrut'ta Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Devlet Başkanı tarafından kabul edildi

BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldikleri Beyrut'ta Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamada en az 154 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın ardından liderlerin bölgeye ziyaretleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta geldi. Temaslarda bulunan Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi. Görüşmede Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamaya ve patlama sonrası Lübnan'a yönelik yardım ele alındı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Devlet Başkanı tarafından kabul edildi

fuat oktay, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 12:56

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Devlet Başkanı tarafından kabul edildi - Son Dakika
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