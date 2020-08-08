Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Başbakan Diyab ile görüştü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Başbakan Diyab ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın patlama sonrası hasar alan kısımlarda incelemelerde bulunması Görüşmeden görüntüler BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hasan Diyab ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın patlama sonrası hasar alan kısımlarda incelemelerde bulunması
Görüşmeden görüntüler BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hasan Diyab ile görüştü.
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8.08.2020 19:41:48. #1.13#
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