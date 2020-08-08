Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Diyab ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldikleri Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Hasan Diyab ile görüştü.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamanın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'a geldi. Temaslarda bulunan Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hasan Diyab ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, görüşme öncesi patlamanın meydana geldiği bölgeleri ziyaret etti.

(İHA)