Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kurum, incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yozgat'taki programları kapsamında Tarihi Büyük Çapanoğlu Cami çevresinde yapılan çalışmaları inceledi.

Tarihi Büyük Çapanoğlu Cami'nin süliyetini kapatan konut ve iş yerlerinin yıkılarak etrafının temizlenmesiyle ilgili proje alanını gezen Oktay ve Kurum, yetkililerden burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Oktay ve Kurum buradan AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi'nin yapılacağı toplantı salonuna esnafları ziyaret ederek geçti. Bir çay ocağını ziyaret eden Oktay ve Kurum burada vatandaşlarla bir süre sohbet edip kendilerine ikram edilen sıcak sütün tadına baktı.