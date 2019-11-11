Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlar TCG YAVUZ'a 10 Kasım ziyareti
Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlar TCG YAVUZ'a 10 Kasım ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlar TCG YAVUZ'a 10 Kasım ziyareti

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlar TCG YAVUZ'a 10 Kasım ziyaretiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberindeki bakanlarla birlikte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'na demirleyen TCG YAVUZ Fırkateyni'ne sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlar TCG YAVUZ'a 10 Kasım ziyareti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberindeki bakanlarla birlikte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'na demirleyen TCG YAVUZ Fırkateyni'ne sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kazkistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Dolmabahçe Sarayı önlerine demirleyen TCG Yavuz Fırkateyni'ne geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlar, TCG YAVUZ Komutanı Kurmay Albay Halil İlker Avcı tarafından karşılandı. Fırkateyni gezen Oktay ve bakanlar, Komutan Avcı'dan geminin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra gemi anı defterini imzaladı. Oktay ve bakanlar gemi personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlar TCG YAVUZ'a 10 Kasım ziyareti

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Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:12 Kaynak: İHA
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