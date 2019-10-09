Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay ve bakanlardan, harekat açıklamaları

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin destek açıklamaları yaptı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman ordumuz, Barış Pınarı Harekatı ile sınırlarımızın emniyetini, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacaktır. Allah şanlı ordumuzu muzaffer eylesin" dedi.

ALBAYRAK: TÜRK ORDUSU SEFERDE

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" açıklamasını yaptı.

Süleyman Soylu , " ' Türkiye 'nin orada ne işi var?' diye soranlara seslenmek istiyorum; biz 2 dakikada şu PKK 'yı bitirip hemen geleceğiz, sonrasında da cevap vereceğiz. Altında kimin imzası olursa olsun, terörün kökünü kazımaya, zulmü bitirmeye kararlıyız. Bu coğrafyanın evlatlarına terörü değil huzuru miras bırakmak için yola çıktık. Cenab-ı Hak ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin" dedi.

BAKAN GÜL: HİÇBİR BEŞERİ GÜÇ KARŞISINDA EĞİLMEYİZ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül , "Ne esarete rıza gösterir, ne esaret yaşatırız. Hiçbir beşeri güç karşısında eğilmeyiz, diz çökmeyiz. Tüm tuzakları milletin duası, Hakk'ın yardımıyla bozduk, yine bozacağız. Huzurumuza ve hukukumuza kastedenlere göz açtırmayacağız. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri cirit atarken 'toprak bütünlüğü' akıllarına gelmeyenler için Mehmetçiğimizin Barış Pınarı hazımsızlık yapabilir. Türk ordusu gittiği her yere huzur ve adalet getirir. Yüce Allah ordumuzu muzaffer eylesin, yiğitlerimizin ayağına taş değmesin" açıklamasını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan , "Kahraman Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Milletimiz tek yürek" derken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "Türkiye, topraklarında huzur ve terörle mücadele için gerekli adımları her daim atacak güçtedir. Rabbim barışın tesisi için sefere çıkan Mehmetçiklerimizi korusun, muzaffer kılsın" açıklamasını yaptı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için dün olduğu gibi yarın da gerekli tüm önlemleri hükümet olarak alıyoruz. Rabbim barışın tesisi için sefere çıkan Mehmetçiklerimizi korusun, muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.

DESTİCİ: HAYIRLI OLSUN

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Barış Pınarı Harekatı hayırlı, mübarek olsun. Rabbim Kahraman Ordumuzu, güvenlik güçlerimizi muhafaza edip, mansur ve muzaffer eylesin" derken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise "Kahraman Mehmetçiğimizin kılıcı keskin olsun. ABD ve PKK kaybedecek. Zafer Türkiye'nin olacak" dedi.

Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -