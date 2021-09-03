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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Başkan Oğuz, Kahramankazan'ı konuştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Başkan Oğuz, Kahramankazan'ı konuştu

03.09.2021 11:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Başkan Oğuz, Kahramankazan'ı konuştu, System.String[]

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti.

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti. Oğuz, ilçede hayata geçirdikleri ve yapım aşamasında olan projeler hakkında bilgi verdiği Oktay'a, Kahramankazan'ı anlattı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı makamımda ziyaret etti. Oğuz, ilçede yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a bilgi verdi. Oğuz ayrıca, yapım aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan proje aşamasındaki çalışmaları da Oktay'la paylaştı. Kahramankazan'ın sanayi, tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelinin de masaya yatırıldığı görüşmede, bu alanlara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

"Kahramankazan'ın her zaman yanındayız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bu anlamlı ziyareti için Başkan Oğuz'a teşekkür ederek, Kahramankazan'ın ve Kahramankazan halkının her zaman yanında olduklarını ifade etti. Başkan Oğuz da Kahramankazan açısından oldukça verimli bir görüşme olduğunu belirterek, "Kahramankazan'ımızdan hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'la ilçemizle ilgili konuları görüşme imkanı bulduk. Projelerimizi ve Kahramankazanımızı konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ilgi ve alakaları için ilçem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Başkan Oğuz, Kahramankazan'ı konuştu

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Başkan Oğuz, Kahramankazan'ı konuştu - Son Dakika


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