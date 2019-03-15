Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya Gidecek
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya ziyaret gerçekleştirecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda
'ya ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın talimatı uyarınca Oktay ve Çavuşoğlu'nun Yeni Zelanda'ya gideceği bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu
, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik gerçekleştirilen terörist saldırılarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın taziyelerini iletmek, İslamofobi ve yabancı düşmanlığına karşı ortak kararlılığımızı vurgulamak ve bu menfur terör saldırıları karşısında Yeni Zelanda ile dayanışma sergilemek amacıyla Cumhurbaşkanımızın talimatları uyarınca Yeni Zelanda'ya ziyaret gerçekleştireceklerdir."
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:18 Kaynak: AA
49 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısına Futbol Dünyası Sessiz Kalmadı
Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü
Yeni Zelanda'daki Katliamın Ardından Gözlerin Çevrildiği Sırbistan'dan İlk Açıklama
Meclis'te Bulunan 5 Parti, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısıyla İlgili Ortak Bildiri Yayımladı