Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Vatandaşları ile Kahvaltıda...
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vatandaşlar ile sohbet etmesi Genel görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmalarından detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da yaşayan...
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:12 Kaynak: AA
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