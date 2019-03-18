Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yaralıları Ziyaret Etti
38 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hastane önünde yetkililerden bilgi alması Hastaneye girişleri Genel görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında...
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun hastane önünde yetkililerden bilgi alması
Hastaneye girişleri
Genel görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile birlikte, Yeni Zelanda
'da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch'e kentinde yaralıların bulunduğu hastaneyi ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:34 Kaynak: AA
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