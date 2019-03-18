Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Christchurch Belediye Başkanı Dalziel...
45 dakika önce
- Genel görüntüler CHRİSTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Christchurch Belediye Başkanı Lianne Dalziel ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:35 Kaynak: AA
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