Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Valisi Dame Patsy Reddy...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Valisi Dame Patsy Reddy...

11 dakika önce

- Genel görüntüler CHRİSTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Valisi Dame Patsy Reddy ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

- Genel görüntüler CHRİSTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Valisi Dame Patsy Reddy ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:44 Kaynak: AA

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