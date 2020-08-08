Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu patlamada yaralanan Türklerin aileleri... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaretinden detaylar

Yaralılardan detaylar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın Beyrut şehrinde yaralanan Türklerin aileleri ile bir araya gelip sohbet etti.