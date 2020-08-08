Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu patlamada yaralanan Türklerin aileleri... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu patlamada yaralanan Türklerin aileleri...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaretinden detaylar Yaralılardan detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın Beyrut şehrinde yaralanan Türklerin aileleri ile...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaretinden detaylar
Yaralılardan detaylar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın Beyrut şehrinde yaralanan Türklerin aileleri ile bir araya gelip sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 17:33
Kaynak: AA
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