Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türklerin yaşadığı mahalleyi ziyaret... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türklerin yaşadığı mahalleyi ziyaret...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu için sevgi gösterisinde bulunulması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu Beyrut sokaklarında sevgi gösterisiyle karşılandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu için sevgi gösterisinde bulunulması
BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu Beyrut sokaklarında sevgi gösterisiyle karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 17:57
Kaynak: AA
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