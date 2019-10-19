Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve TBMM Başkanı Şentop, Pakdil'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nuri Pakdil'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nuri Pakdil'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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