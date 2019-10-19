Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve TBMM Başkanı Şentop, Pakdil'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve TBMM Başkanı Şentop, Pakdil'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve TBMM Başkanı Şentop, Pakdil'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nuri Pakdil'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nuri Pakdil'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve TBMM Başkanı Şentop, Pakdil'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:54 Kaynak: AA
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